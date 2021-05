Een rode wittekop met gouden voeten: Kevin De Bruynes weg naar de top in 6 verhalen

Rudy Schelstraete (1e trainer bij KVE Drongen): "Wilde vriendjes niet in de steek laten"

"Op een bepaald moment waren we een wedstrijdje aan het verliezen. Kevin - toen een echte wittekop - was zo aangeslagen dat hij met rood hoofd het veld verliet. Zijn papa, toen onze ploegverantwoordelijke, vond hem al huilend in de kleedkamer. Pas toen hij aanhaalde dat Kevin zijn vriendjes in de steek liet, keerde hij terug op het veld."

"Op zijn 6 jaar was Kevin al een echte winnaar. En een goeie voetballer. Maar de andere spelertjes moesten nog alles leren - daardoor verloren we ook enkele matchen, ondanks Kevin."

"Dat ik de coach was die misschien een Champions League-winnaar opleidde? Ik heb daar maar een héél klein aandeel in, hoor. Vooral de wil en het karakter van Kevin hebben het verschil gemaakt. Hij heeft er enorm veel voor moeten laten. Op jonge leeftijd naar een pleeggezin, niet naar feestjes gaan... Kevin heeft altijd hard gewerkt. Hopelijk volgt vanavond de ultieme beloning."

"Na drie jaar is Kevin definitief naar Gent vertrokken. Maar als we eens een toernooi speelden, deed Kevin soms nog mee met KVE Drongen. Dan was hij onze welgekomen versterking."

"Tijdens de winter speelden we ook partijtjes in de zaal. Speciaal voor Kevin nodigden we ook de grote ploegen uit: Club Brugge, AA Gent... Die noteerden hem uiteraard allemaal in hun boekje."

Frank De Leyn (jeugdtrainer bij AA Gent): "Met 3 trekken om hem van doelpaal weg te krijgen"

"We kwamen aan in Moeskroen en plots zegt Kevin tegen mij: "Ik heb een beetje last. Mijn papa heeft gezegd dat ik eerst twee rondjes moet lopen om te zien of het wel zal lukken.""

"Ik heb Kevin 2 jaar als spelertje gehad bij AA Gent: we hebben geen enkele wedstrijd verloren. Vooral de bekerfinale tegen Racing Genk met de preminiemen zal me voor eeuwig bijblijven."

Bekijk hieronder de geweldige beelden van die bewuste finale met het eerste interview van Kevin De Bruyne

Kevin was boos en hield zich vast aan een doelpaal. We stonden er met 3 aan te trekken, maar kregen hem er niet bij weg.

"Hij klampte zich vervolgens vast aan een doelpaal. We stonden er met 3 trainers aan te trekken, maar kregen hem niet mee. Iedereen vertrok dan maar al naar het hotel, terwijl ik naast hem bleef zitten. "Kevin, ga je niet mee naar het hotel? Het wordt donker en anders moet je zonder eten naar bed." Beetje bij beetje kon ik hem overtuigen. Zo is hij mijn "maat" geworden en gebleven."

"We gingen tijdens de paasvakantie ook eens op stage naar Spanje. Na de training moesten we te voet terug naar het hotel. De trainers vroegen wel om eerst al het materiaal op te ruimen. Maar Kevin was boos en zei: "Ik doe dat niet.""

Domenico Olivieri (beloftentrainer Racing Genk): "Vloeken op de mountainbike"

"We vertrokken in groepjes - iedere trainer met 5 spelers, om de 3 minuten. Op een bepaald moment komt het groepje van hoofdcoach Hans Visser, met daarbij Kevin, bij dat van mij. Hij was toen al aan het vloeken: "Godverdomme, dat fietsen...""

"Met de beloften van Genk gingen we eens op stage naar Spa. Daar planden we toen een alternatieve training in met de mountainbike. Iedereen zag het zitten, maar Kevin liet al snel verstaan dat hij liever een bal had."

"Het was altijd duidelijk dat Kevin boven de rest uitstak. Op vlak van het spel kunnen lezen, zijn manier van handelen... Bij de jeugd was dat soms een ergernis voor hem. Hij gaf vaak briljante passes waar zijn medespelers niet op reageerden. Gewoon omdat Kevin dingen zag die andere niet zagen. Hij stond veel verder dan de rest."

"Woede kon Kevin wel uitzonderlijke dingen laten doen op het veld. In een wedstrijd, het was de periode waarin zijn eerste gastgezin hem wegstuurde, begon hij op de bank. Kevin kwam na rust op het veld en scoorde nog 5 doelpunten."

David Hubert (ploegmaat Racing Genk): "Op vakantie met 4 T-shirts"

"Bij Racing Genk hadden we een geweldige groep. Na het seizoen gingen we zelfs samen op vakantie. Zo ging ik eens met Jelle Vossen, Dimitri Daeselaere en Kevin naar Kreta. Voor Kevin was het de eerste trip zonder zijn ouders."

"Dan gooiden we eens alle remmen los. Of gingen we samen lopen of een balletje trappen. En genoten we van het weer. (lacht) Al kwam Kevin niet vaak in de zon, hij bleef liever onder zijn parasol liggen."

"Kevin had voor de volledige vakantie wel maar 4 T-shirts meegenomen. Na twee dagen waren die al allemaal vuil. Hij heeft ze dan maar gewassen in de lavabo op het hotel en in de zon gehangen."