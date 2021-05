Dirk Gerlo maakt 8 Spelen rond: "Van het zilver van Bredael in '92 tot het zilver van Timmers in Rio"

Barcelona 1992 - Bellen met Sabine Appelmans tijdens openingsceremonie

En dan was er het roeien, op het meer van Banyoles. Annelies Bredael roeide naar zilver. Alleen de Roemeense Lipa was te sterk. Ik herinner me niet alleen de schitterende race van Bredael, maar ook de lange tocht voor het interview over haar medaille.

Collega Carlos De Veene en ik konden zo vanaf onze commentaarpositie met Appelmans praten over haar ervaring op de piste. Ik denk dat we zo ongeveer de enige zender waren die tijdens de opening live kon praten met een atleet.

De openingsplechtigheid in het Olympisch Stadion op Montjuich. We hadden Sabine Appelmans een mobiele telefoon meegegeven voor tijdens de optocht van de atleten. Dat was toen echt wel nieuw!

In 1988 had ik aan de Spelen op de redactie in Brussel meegewerkt. Barcelona waren mijn eerste Spelen ter plekke.

Atlanta 1996 - Fred Deburghgraeve na goud: eerst hamburger, dan interview

Hij was een hamburger gaan halen voor Frederik. Frederik wou eerst zijn Big Mac opeten. Ik heb dan maar even zijn medaille en bloemen vastgehouden en dan het interview gedaan. Onvergetelijk natuurlijk.

En dan natuurlijk de finale met goud en het gesprek na de podiumceremonie. Nu moet je er niet aan denken, maar ik was toen toch meteen bij Frederik geraakt in een achterafkamertje. Daar was ook Hans Bijlemans, specialist feestvierder en man van de 100 meter vrije slag.

En op de openingsdag was het al meteen raak met Frederik Deburghgraeve in het Georgia Tech Aquatic Centre. Ik herinner me de flits in het radionieuws van 17 u Belgische tijd met het wereldrecord live tijdens de reeksen.

Sydney 2000 - De motten bij het brons van Callens/Monami

En er was Jacques Rogge die, als perfecte coördinator van de Spelen in Sydney, het pad effende voor zijn verkiezing tot IOC-voorzitter één jaar later in Moskou.

Het was spannend, ja, 6-4 in de derde set. Maar mij blijven toch ook en vooral de duizenden "Bogong moths", de motten, de nachtvlinders, bij die integraal deel uitmaakten van de scène. Collega David Naert, in het olympisch stadion, was ook in de ban van de motten.

Net zoals in Atlanta blonken de judoka’s weer uit met Ann Simons en Gella Vandecaveye, er was op de piste het duo Etienne De Wilde/Matthew Gilmore en Filip Meirhaeghe op de mountainbike. Een beetje in de schaduw was er het brons van de tennissers Els Callens en Dominique Monami met de medaillematch ’s avonds onder het kunstlicht tegen het duo Baranbansjikova/Zvereva.

Athene 2004 - Justine Henin had geen zin om voor het brons te spelen

Niet meteen Spelen die nog op mijn netvlies kleven. Dé ontgoocheling: niet één Belg die zich kon kwalificeren voor het zwemtoernooi. Ik zag er wel Kathleen Smet op een loodzware omloop net naast een medaille pakken op de triatlon.

Maar er was vooral Justine Henin. Henin was nog maar net hersteld van het cytomegalievirus, waardoor ze Wimbledon had gemist en zonder echte voorbereiding naar Athene was afgereisd. De eerste paar dagen was ze ook in Athene zonder haar coach Carlos Rodriguez. Ik herinner me een echt ontspannen Henin.

Henin speelde de match van het toernooi in de halve finale tegen de Russin Anastasia Myskina. In de derde set stond Henin 1-5 achter. Dan kwam de wederopstanding, Myskina was compleet stuurloos. Henin won nog met 8-6.

Achteraf zou Henin zeggen dat ze bij de 1-5 besefte dat ze geen zin had om te spelen voor brons! In de finale was ze veel te sterk voor Amélie Mauresmo. Het beeld van net na de finale: de uitzinnige vreugde van een andere gouden olympiër in de tribune, Gaston Roelants.