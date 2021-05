De honger van Jérémy Perbet is nog niet gestild: "Perbut zal Perbut blijven"

Jérémy Perbet (36) heeft al voor heel wat clubs de netten doen trillen. Zijn passage bij OHL eindigde voor de spits in mineur. Na zes maanden bij de reserven heeft Perbet met RFC Luik in eerste nationale een nieuwe uitdaging gevonden. "De laatste zes maanden was ik ongelukkig."

De Franse spits wordt op het einde van het jaar 37. In 2019 tekende hij bij OHL toen de club nog in 1B zat. "Het doel daar was om in 1A te geraken. Dat is goed gelukt." Maar de laatste zes maanden moest Perbet aansluiten bij de reserven in Leuven. "Ik ben erg ontgoocheld en gefrustreerd, omdat ik denk dat ik veel kon bijbrengen. Het was de keuze van een persoon, de trainer. Dat is het leven, we moeten verder."

Op zijn 36e dacht Jérémy Perbet heel even aan stoppen, maar daar was hij nog niet klaar voor. "Ik zag in dat ik nog steeds dezelfde mentaliteit had om goals te maken en beslissend te zijn. Ook fysiek was ik nog in orde. Bovendien wou ik echt niet stoppen met een mislukking."

"RFC Luik kwam op een perfect moment"

De keuze om terug te keren naar 1e Nationale was vooral om weer mee te kunnen spelen bovenaan het klassement. "Ik speel liever voor de eerste drie plaatsen in 1e Nationale dan voor het behoud in 1B."

"RFC Luik is op een perfect moment gekomen", zegt Perbet. "De club werkt zeer professioneel. Er is ook veel enthousiasme bij de supporters. Er zijn normaal 3.000 tot 4.000 supporters per wedstrijd. "

Ik ben in mijn carrière al vier keer gepromoveerd. Ik hou van dit soort uitdagingen. Jérémy Perbet

"De club gaf mij het vertrouwen door mij een contract van twee jaar aan te bieden met als doel de promotie naar 1B. Ik ben in mijn carrière al vier keer gepromoveerd. Ik hou van dit soort uitdagingen. Daarom heb ik ook getekend. Het gaf mij zekerheid en de tijd om mij voor te bereiden op mijn nieuwe club."

Ik wil zo lang mogelijk blijven voetballen. Jérémy Perbet

Of het zijn laatste avontuur is, weet de 36-jarige Perbet nog niet. "Ik wil zo lang mogelijk blijven voetballen. De laatste zes maanden was ik ongelukkig, omdat ik niet meer speelde en beslissend kon zijn in wedstrijden. Zolang ik die drang nog heb, waarom zou ik dan stoppen? "Perbut" zal altijd "Perbut" blijven."

"Stel je voor dat we kunnen promoveren met RFC Luik. Dat zou geweldig zijn voor de club, de stad en voor mezelf. Dan zit ik aan mijn vijfde promotie."