Colin Coosemans (28) tekent voor 2 seizoenen bij Anderlecht: "Een mooie uitdaging"

"Ik ben heel trots dat ik voor Anderlecht mag spelen en kijk er naar uit om de groep te ontmoeten", vertelt Coosemans op de clubsite over zijn transfer. "Mezelf elke dag meten met de andere doelmannen wordt een mooie uitdaging."

Geen certitude in Gent

Colin Coosemans is al zijn 5e Belgische club toe. Eerder was de Gentenaar aan de slag bij Club Brugge, Waasland-Beveren, KV Mechelen en AA Gent.



In de Ghelamco Arena kon de doelman nooit de concurrentieslag winnen van o.a. Thomas Kaminski, Davy Roef en Sinan Bolat. Hij verzeilde er dan ook op de bank.

Coosemans kwam slechts 6 keer in actie voor Gent: 3 keer in de competitie, 2 keer Europees en 1 keer in de beker.