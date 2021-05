Berteele: "Als Evenepoel opgeeft, zal hij volgende weken geen goed gevoel hebben"

Pollentier: "Doorrijden met het oog op de toekomst"

"Als hij opgeeft ga je altijd met een minder goed gevoel de volgende weken aanvatten. Ik denk dat we mogen hopen dat Evenepoel in de Giro blijft", zegt Berteele.

"Vandaag, vrijdag en zaterdag zijn er nog drie aankomsten bergop. Remco heeft in het verleden de Clasica San Sebastian en rondes van een week gewonnen. In de Giro kan hij voor zichzelf uitmaken wat het betekent om een ronde van drie weken te rijden."

"Ik heb Michel Pollentier (Giro-winnaar in 1977) gebeld met de vraag wat zijn advies voor Evenepoel is en Pollentier vertelde dat hij Remco met het oog op de toekomst zou aanbevelen om de Giro uit te rijden en nog meer te laten proeven van het hooggebergte", zegt Carl Berteele.

Remco Evenepoel is vandaag als 19e in het klassement begonnen aan het derde en laatste deel van de Giro. Zijn klassementsambities zijn weg, maar voorlopig zet hij door. "Zonder over de limiet te willen gaan", zei hij woensdag.

Hespel: "Voorbereiding Evenepoel is in een labo gebeurd"

Carl Berteele contacteerde ook Peter Hespel, inspanningsfysioloog van de KU Leuven. Volgens Hespel was de voorbereiding van Evenepoel goed, maar hebben de zware weersomstandigheden ook hun rol gespeeld.

"De voorbereiding van Evenepoel is eigenlijk in een soort labo gebeurd", zegt Berteele. "Hij heeft zich voorbereid op stage en op trainingen in België, maar dat is eigenlijk een simulatie. Hespel bevestigde me dat de trainingswaarden die Evenepoel had laten optekenen sterk waren."

"In november of december is hij opnieuw beginnen trainen, maar dan kwam die pijn waardoor hij een aantal weken opnieuw moest rusten. Hespel heeft daarna zijn waarden gezien in de opbouw naar de Giro en daarvan zei Hespel dat het bijna fenomenale waarden zijn. Dat je er zijn enorme talent en motor zag."

"Maar dan moet je die waarden omzetten in de koers en in deze Giro spelen zware weersomstandigheden mee. In interviews na om het even welke koers heeft elke renner het bijvoorbeeld altijd over de wind. Op televisie zien we dat vaak niet."

"De grote vraag bij Evenepoel was sowieso hoe hij zou recupereren van de inspanningen, zei Hespel. Op de eerste rustdag is dan een eerste masker afgevallen en gebleken dat er nog veel werk aan de winkel is."