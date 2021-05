Bernal na moeilijk moment: "Yates was indrukwekkend, maar ik ben tevreden"

"Daarna probeerde ik gewoon bij Caruso te blijven, omdat hij mijn dichtste belager is in het klassement."

"Ik probeerde Simon Yates te volgen, maar vandaag was hij sterker dan ik. Yates was indrukwekkend."

Niemand die voor de slotweek dacht dat Egan Bernal nog in de problemen zou komen in deze Giro.

Bernal kwam uiteindelijk als 7e binnen, op 53 seconden van Simon Yates. "Het was een zware dag."

"Ik ben blij omdat ik niet te veel tijd verloren heb op Yates. En op Caruso moest ik maar enkele meters prijsgeven."

"In het klassement heb ik nog wat voorsprong (3'23") op Yates. Mijn enige doel is om met voorsprong Milaan te halen. Of ik nu de Giro win met 2 minuten of met 1 seconde, dat maakt me niets uit."