Arthur Van Doren: "Successen van bij club doortrekken naar nationale ploeg"

Arthur Van Doren heeft de voorbije weken met zijn Nederlandse club Bloemendaal de Europese én nationale titel veroverd en is uitgeroepen tot beste speler in Nederland. Die successen wil hij de komende maanden doortrekken bij de nationale mannenploeg. Sporza zocht hem op: "Het goud in Tokio zit in ons hoofd."

10 dagen geleden pakte Van Doren (26) de titel met Bloemendaal. "De ontlading was groot. Het is dan ook een bewogen en bizar jaar geweest, voor iedereen, maar ook voor ons als hockeyers." "We hebben vorig seizoen onze titel niet kunnen verdedigen. Daarom proeft deze titel een beetje als een extra zoete overwinning, omdat we al heel lang aan het wachten waren." Sinds 2018 speelt Van Doren bij topclub Bloemendaal. En dat huwelijk is een goeie match: "Ik voel me er bijzonder geliefd en bijzonder goed omgeven. Ik ben er gewoon heel graag." "Ik had een succesvolle periode achter de rug bij Dragons, maar er waren nog een aantal dingen in mijn spel, maar ook als persoon die ik bij Bloemendaal perfect kon gaan ontwikkelen. Een nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur was voor mij de perfecte stap." Van Doren kwam als Wereldspeler van het Jaar van 2018 bij Bloemendaal terecht: "Dat was door de grote poort naar een club die al 9 jaar snakte naar een titel. Alles wat ik zelf wou, wilden zij nog veel meer." (lees voort)

"We wonnen de EHL-trofee in match met 4 seizoenen"

Op paasmaandag in Amstelveen stak Bloemendaal ook zijn 4e EHL-trofee op zak in de 13-jarige geschiedenis van de Europese trofee. Atletic Terrassa (Spa) moest eraan geloven. De omstandigheden waren heroïsch, te midden een sneeuwstorm. "Dat was waanzinnig", herinnerde Van Doren zich. "Kijk: we wonnen de dubbel, wat eigenlijk heel weinig gebeurt. En daar zijn we heel trots op." "We kregen toen ook de 4 seizoenen op 1 dag: zonneschijn, regen, sneeuw, we hebben alles meegemaakt." "Ik ben blij en trots dat we met die 2 hoofddoelen het clubseizoen hebben beëindigd, maar er is nog een lange zomer voor de boeg. En ook daar wil ik natuurlijk succesvol zijn."

Nu EK en Spelen: "Balans vinden tussen hard trainen en mentaal fris blijven"

Van Doren doelt op het EK van 3 tot 14 juni in Nederland, dat als generale repetitie dient voor de Olympische Spelen van Tokio, van 23 juli tot 8 augustus. De Belgen haalden 5 jaar geleden in Rio zilver, momenteel zijn ze regerend Europees en wereldkampioen. "Ik denk dat we met de Red Lions staan waar we willen staan op dit moment van de voorbereiding. Nu komen we in een heel belangrijk traject: de laatste rechte lijn naar de Spelen." "Daar zit nog het EK tussen. Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen heel hard trainen en mentaal fris te blijven. Het is immers een heel druk jaar geweest. Ik kijk er enorm hard naar uit en denk dat we er klaar voor zullen zijn." Opvallend: Van Doren bij Bloemendaal, maar ook collega-sterkhouders Felix Denayer en Florent Van Aubel bij kampioen Dragons en Vincent Vanasch bij de Duitse kampioen Rot-Weiss toonden in de play-offs dat ze klaar zijn. "Het is mooi dat ze laten zien dat ze in vorm zijn. Als het belangrijk wordt, laten die jongens zich toch weer opmerken." "Ik kan dat alleen maar toejuichen. Het gaat de goede kant op met hun vorm. Hoe meer we gaan trainen, hoe fitter we gaan worden."

Wie straks met het olympisch goud staat te pronken, zal het dubbel en dik verdiend hebben. Laat ons hopen dat het België is.