Antwerp Giants houdt coach Christophe Beghin langer aan boord

"Het bestuur gelooft in de huidige sportieve staf", reageert Giants-voorzitter Björn Verhoeven.

"We hebben begrip voor de moeilijke (corona)omstandigheden en we weten dat het vertrek van 3 spelers tijdens het seizoen niet eenvoudig is geweest voor de sportieve werking van de ploeg. Desondanks staan we in de halve finales van de play-offs."

"Naar volgend seizoen toe komen er dus geen aanpassingen in de samenstelling van onze sportieve staf. We willen deze play-offs mooi beëindigen en kijken al uit naar de vernieuwde competitieformule van de BNXT League en een nieuwe Europese campagne."

De 41-jarige Beghin volgde in de zomer van 2019 Roel Moors op en was er voordien aan de slag als assistent-coach en speler. Hij werd bij de Giants 3 keer Speler van het Jaar.