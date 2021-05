"We zijn een familie! Wij zijn geweldig!" vs. "Waren niet zo goed als we konden zijn"

Het was een marathon die Villarreal, afkomstig van een stadje van 50.000 inwoners, tot bij de Europa League bracht. "Maar wat is er beter dan te winnen na 11 omgezette penalty's", zegt Dani Parejo. "We hebben ze allemaal gescoord, zelfs onze doelman."

"Ik wil dit opdragen aan mijn vrouw en kinderen, die mij elke dag kunnen verdragen, maar ook aan de voorzitter, die hier 23 jaar voor heeft gevochten. We zijn één familie! We zijn geweldig!"

Ook aanvoerder Raul Albiol dacht meteen aan de afwezige voorzitter Fernando Roig. "Die arme man kan hier niet zijn om ervan te genieten." Roig mocht van de UEFA immers niet afreizen. Hij mocht geen deel uitmaken van de teambubbel, omdat hij onlangs corona had.

"We zijn erin geslaagd een reus als Manchester United te vellen en mogen nu zelfs de Champions League in. Dit is ongelooflijk. We maken een droom waar voor de fans en voor de club. En dat na wat er in de pandemie met al deze families gebeurd is."

Coach Unai Emery pakte zijn 4e Europa League, een record. "Deze trofee is verdiend. Het is tegenwoordig heel moeilijk om de Europa League te winnen, heel wat grote teams doen eraan mee: United, Leicester, Arsenal, Tottenham... We hebben hier heel hard voor gewerkt, dat is het geheim. Mijn spelers hebben de hele competitie een geweldige mentaliteit getoond. De overwinning is verdiend. Een penaltyreeks is niet zomaar een loterij: je moet het hoofd koel houden op het moment dat je trapt, de spelers deden dat fantastisch. Dit maakt Villarreal, zijn voorzitter en zijn project trots."

Ook middenvelder Alfonso Pedraza zag een goeie match van zijn ploegmaats: "En dat tegen een van de beste teams ter wereld. We zagen af en hadden niet veel kansen, op het eind besliste de strafschoppenloterij. Dit is een titel voor de fans die hier waren, die ons geholpen hebben. We dragen hem op aan al onze fans. Hier hebben we een heel seizoen enorm hard voor gewerkt. Op dit moment denk ik ook aan mijn familie, ik wil dit zo graag met de mensen thuis delen."



