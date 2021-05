"Een droom voor de fans en voor de club" "We zijn een familie! Wij zijn geweldig!"

Het was een marathon die Villarreal tot bij de Europa League bracht. "Maar wat is er beter dan te winnen na 11 omgezette penalty's", zegt Dani Parejo. "We hebben ze allemaal gescoord, zelfs onze doelman."

"Ik wil dit opdragen aan mijn vrouwen en kinderen, die mij elke dag kunnen verdragen, maar ook aan de voorzitter, die hier 23 jaar voor heeft gevochten. We zijn één familie! We zijn geweldig!"

Ook aanvoerder Raul Albiol dacht meteen aan de afwezige voorzitter Fernando Roig. "Die arme man kan hier niet zijn om ervan te genieten."

"We zijn erin geslaagd een reus als Manchester United te vellen en mogen nu zelfs de Champions League in. Dit is ongelooflijk. We maken een droom waar voor de fans en voor de club. En dat na wat er in de pandemie met al deze families gebeurd is."