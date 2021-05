Voorzitter Vlaamse zwembond na kritiek: "Kritisch kijken naar eigen werking"

"Het talent is er ongetwijfeld wel. Op dat punt verschil ik van mening met Sidney Appelboom. We zullen in een nieuw beleidsplan meer moeten inzetten op talentopsporing. Dat moet in samenwerking met de clubs. Hun rol zal opnieuw wat groter moeten worden. We zullen naar de clubs trekken met een plan."

"Het EK was niet goed en dat moeten we niet ontkennen. Als je ziet dat landen als Denemarken, Zweden, Zwitserland of Israël wel presteren, dan is dat pijnlijk. De persoonlijke records ontbraken bij de Belgische zwemmers.

Oorzaak? Een gebrek aan talent en vooral een periode van 10 tot 15 jaar van ondoordacht beleid. Pieterjan Vangerven is sinds een jaar voorzitter van de Vlaamse zwemfederatie. Hij is het deels eens met Appelboom.

In 2004 - 8 jaar na het goud van Fred Deburghgraeve - had België geen enkele zwemmer op de Spelen in Athene. Volgens Sidney Appelboom dreigt eenzelfde scenario op de Spelen in Parijs.

Het plan voor de toekomst

De voorzitter van de Vlaamse zwemfederatie wil graag de puntjes op de i zetten als het gaat om het beleid van zijn voorgangers. Dat 15 jaar alles slecht was, vindt hij een onterechte opmerking.

"2004 was een dieptepunt omdat er geen Belgische zwemmers aanwezig waren op de Spelen, maar daarna zijn er stappen gezet. In Rio hadden we een medaille en vier finaleplaatsen. Voor België is dat goed."

"Wat ik niet ontken, is dat er misschien te weinig kritisch is gekeken naar de eigen werking. Dat is ondertussen wel gebeurd. We zullen nu nog de uitslag van het EK opnemen in onze analyse en op het juiste moment communiceren over ons plan voor de toekomst."

Hoe zal dat plan er uitzien? "Onze analyse heeft al geleid tot een nieuwe technisch-directeur en een nieuw beleidsplan-topsport. Dat laatste willen we koppelen aan een verbredingsplan. We zullen echt op alle niveau's moeten kijken waar we tanden moeten bijsteken."

"We zullen clubs laten samenwerken, talenten van verschillende clubs samen laten trainen in hun regio, talenten testen op allerlei vlakken en niet enkel naar tijden kijken, maar ook naar fysieke eigenschappen en het hoofd dat op het zwemmerslijf staat. En als talenten niet meer in hun eigen clubs kunnen groeien, moeten we ze eventueel naar de centrale werking in Antwerpen halen."

"Als onze buurlanden goede zwemmers hebben en wij hebben ze gehad tot niet zo lang geleden, dan betekent dat dat wij het ook kunnen in de toekomst."