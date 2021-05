Van unieke docu's tot boeiende podcasts: het VRT-aanbod voor deze sportzomer

Canvas

Het EK van de Duivels

Op Canvas zorgt Ben Crabbé, voetballiefhebber in hart en nieren, voor de gepaste opwarming voor het EK voetbal. Samen met de hoofdrolspelers brengt hij vanaf maandag 24 mei het verhaal van de zes EK-deelnames van de Belgen in Het EK van de Duivels. Van de kuitbeenbreuk van Wilfried Van Moer tot het ontslag van Marc Wilmots. Van "Dag Moeder" tot de flaters van Filip De Wilde.

In elke aflevering is er een centrale gast, die op dat tornooi een hoofdrol speelde. Paul Van Himst bijt de spits af met het verhaal van het EK van 1972. Daarna volgen Jan Ceulemans met het EK in 1980, Frank Vercauteren met het EK in 1984, Gert Verheyen met het EK in 2000 en Thibaut Courtois met het EK in 2016.

Ben en zijn centrale gast schuiven aan tafel en duiken in een bad van nostalgie en straffe verhalen. Via archiefbeelden, kranten, foto's en tal van getuigenissen wordt de hele historie van een tornooi gereconstrueerd. In de zesde aflevering, vlak voor de aftrap van het EK, blikt Ben vooruit met bondscoach Roberto Martinez en zoekt hij uit hoe wij nu eindelijk die titel gaan pakken.