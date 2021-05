Super League eindigt met anticlimax: "Niet alle speelsters hebben mindset om de sport in België echt op de kaart te zetten"

"We hebben corona lang kunnen weren, tot nu"

"Dit is wel heel zuur, een anticlimax. We hebben corona een heel seizoen lang goed buiten kunnen houden, tot vorige week. Het was het plan om afgelopen zondag Anderlecht ook de beker uit te reiken na de match tegen Club YLA in het Lotto Park. Dat valt allemaal in het water. We zullen moeten kijken hoe die uitreiking toch nog kan."

"Maar het zijn voor iedereen wel de laatste matchen en iedereen had ook al plannen gemaakt voor na het seizoen, vakantie, examens, de nationale ploeg, ... Dus heel veel ruimte om de matchen uit te stellen, is er ook niet meer. Veel ploegen zijn intussen ook aan hun velden beginnen te werken. Dit had op geen slechter moment kunnen vallen."

"Vooral speelsters zelf moeten nog stappen zetten in professionalisme"

"Het is dubbel zuur. We ijveren voortdurend voor het professionalisme binnen het vrouwenvoetbal en, de mensen zullen dat niet graag horen, maar het is echt zonde om een heel mooi seizoen op deze manier af te sluiten."

"En niet alleen voor mij, ook voor de andere speelsters. Het was ook de laatste match van Jolet Lommen en voor heel wat speelsters was het een unieke kans om eens in de Ghelamco Arena te spelen. Er zal waarschijnlijk nog wel iets georganiseerd worden onderling om het seizoen af te sluiten, maar hoewel er sportief niets meer op het spel stond, wilden wij echt wel spelen."

"Vooral vanuit de spelersgroepen moeten er nog stappen gezet worden naar professionalisme. Het is allemaal mooi om veel te verkondigen, maar zolang niet iedereen die mindset heeft om het vrouwenvoetbal hier in België echt op de kaart te zetten en om als voetbalsters echt een voorbeeld te zijn, dan zijn we er nog niet. Helaas."

"In de Belgische competitie stemmen ze misschien nog vaak op vriendinnetjes"

"Maar het is inderdaad nog een beetje eigen aan de Belgische competitie dat er nog heel vaak op vriendinnetjes wordt gestemd. Ik zal het zo zeggen. En hoe je het ook draait of keert, Tessa Wullaert is wel iemand die het altijd direct zegt en aangeeft. Dus misschien speelt dat ook wel mee."

"Iedereen is nu mee in het verhaal, nu moet de lat weer wat hoger"

Toch mag deze ontknoping niet het hele seizoen overschaduwen. "Ik begrijp de kritiek", zegt Jans. "Ik vind het zelf ook een anticlimax, maar we zijn meer algemeen wel tevreden over dit seizoen. En de rechtenhouder ook. De kijkcijfers zijn goed. Sommige matchen worden zelfs beter bekeken dan matchen uit 1B."

"Dit is een groeiverhaal en we wilden dit seizoen vooral een goeie basis leggen. Tijdens de play-offs was er 1 match per week live op tv, doorheen het seizoen was dat er 1 om de 2 weken. De clubs voelden eerst wel een drempel en wilden niet te snel gaan, maar ik denk dat iedereen nu mee is in het verhaal. Komend seizoen willen we altijd 1 match per week live op tv, dat is het volgende stapje."



"Iedere club moet ook de lat voor zichzelf hoger leggen en zorgen dat iedereen in een goed stadion speelt en dat de minimuminfrastructuur er is om een match live in beeld te brengen. Dat zijn de stappen die nu moeten komen. De licenties zullen ook stap voor stap strenger worden. We zijn de voorbije maanden ook eens gaan kijken in Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje wat er daar in de licentievoorwaarden staat."