Special guest Vincent Mannaert: "We hebben gepolst voor Jonathan David"

Vincent Mannaert, de general manager van kampioen Club Brugge, was te gast in de laatste Extra Time van dit seizoen. Hij had heel wat te vertellen over de moeizame play-offs, de positie van Charles De Ketelaere, Noah Mbamba en Jonathan David.

Mannaert: "We hebben gepolst voor Jonathan David"

Vincent Mannaert wist te vertellen dat Club Brugge in de wintermercato interesse had in Jonathan David. De 21-jarige spits, die Gent voor 25 miljoen euro inruilde voor Rijsel, bleef echter bij zijn club en speelde kampioen in Frankrijk. "Hij kende een moeilijke start", wist Mannaert. "In alle eerlijkheid, we hebben ook naar hem gepolst. Maar daar was absoluut geen sprake van. Ze hadden er grote plannen mee en geloofden in hem. "Het komt goed", zei Rijsel. Dat moet je die Franse ploegen wel meegeven, dat zagen we ook met Doku en Rennes. Ze betalen veel geld, maar ze blijven rustig."

Mannaert: "Dennis zal weg gaan"

Club Brugge leent Emmanuel Dennis uit aan Köln, maar daar heeft de 23-jarige NIgeriaan moeite om door te breken. Zijn passage bij blauw-zwart eindigde in mineur, nadat hij boos van de spelersbus gestapt was en gestraft was door Philippe Clement. Vincent Mannaert houdt de aanvaller wel nog in de gaten. "Hij ligt nog onder contract bij ons, maar hij zal weg gaan. Hij heeft het voor zichzelf niet makkelijk gemaakt. Hij kon het niet meer opbrengen om te doen wat hij moest doen bij Club Brugge." "Het is jammer om te zien. Hij scoort 2 keer op Real Madrid in de Champions League en nu sta je eigenlijk niet veel verder in je carrière en zit je op een zijspoor. Een Dennis die goed was, maakte gewoon het verschil. Tegen wie hij stond was nooit een probleem. Het is wat hij zelf bracht."

Mannaert: "De Ketelaere heeft 8 kilogram aan spieren bijgekweekt"

Charles De Ketelaere was de afgelopen weken de man in vorm bij Club Brugge en dat zagen ze ook in de studio van Extra Time. "Hij heeft een geweldig potentieel", vertelde Vincent Mannaert. "Hij heeft 8 kilogram aan spieren bijgekweekt en hij kan nog sterker worden." Zelf wist De Ketelaere te vertellen dat hij liefst centraal wordt uitgespeeld. "Ik denk dat ik daar beter tot mijn recht kom", zei de 20-jarige. Mannaert: "We gaan het erover hebben. Het is goed dat hij dat zegt, dan is het ook duidelijk. Wat hij aangeeft, is dat hij zich het best voelt in de as van het veld. Hij heeft dit seizoen op 6 posities gespeeld, dan snap ik dat je dat aangeeft." Ondanks zijn goede prestaties bij Club Brugge heeft De Ketelaere toch geen plek in de EK-selectie van bondscoach Roberto Martínez. "We hebben 1 linksvoetige tussen de middenvelders en de spitsen", zegt Filip Joos. "Iemand die zich dan zo manifesteert... Ik vind dat jammer."

Mannaert: "We zochten naar stabiliteit in de play-offs"

Philippe Clement zette in de Champions' play-offs Hans Vanaken verrassend en tot twee keer toe op de bank. "Wat was het probleem? Wij konden de nul niet meer houden", legde Mannaert uit. "Er was geen stabiliteit." "Ons laatste echt goede moment was de tweede helft op Gent. Daarna verliezen we van Antwerp, hebben we het moeilijk tegen Kortrijk en verliezen we van Anderlecht. Philippe was al een tijd aan het zoeken om de dynamiek om te keren."

Mannaert: "Hebben een inhaalbeweging gemaakt met de jeugd"

Vincent Mannaert strooide ook met lof naar Noah Mbamba. De nog maar 16-jarige Belg maakte zondag tegen Genk zijn debuut. "Hij is in zijn leeftijdscategorie een van de grootste talenten in Europa", vertelde Mannaert. "Al moeten we hem niet belangrijker maken dan hij is." "Het is wat onderbelicht gebleven, maar de laatste jaren wordt er bij Club goed gewerkt met de jeugd. Club Brugge is historisch nooit een opleidingsclub geweest. Minder dan Genk, Anderlecht en Standard. Maar de laatste jaren hebben we een felle inhaalbeweging gemaakt."

Mannaert deed ook nog uit de doeken dat hij een bezoek had gebracht aan de kleedkamer. "Ik ben vooral gaan zeggen dat het zes wedstrijden waren in de play-offs en dat je geen 2 trofeëen wint met een straat voorsprong." "Er was een gedeelte in de kleedkamer waar gezegd werd dat we maar 2 keer moesten winnen en we er dan vanaf waren. Als je dan niet wint en je pakt 1 op 6, dan wordt het moeilijk."