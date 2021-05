Terwijl de Ronde van Italië zijn laatste week ingaat, bereiden heel wat andere grote kanonnen zich voor op de Ronde van Frankrijk, die over exact een maand van start gaat. Titelverdediger Tadej Pogacar was de voorbije dagen in de buurt van Sallanches, waar hij wel heel ver ging om de streek te verkennen. "Dit is de beste verkenning ooit", kan hij er goed om lachen.