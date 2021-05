Slalomkajakker Gabriel De Coster mag naar Tokio

België kreeg een quotaplaats die werd vrijgelaten door een ander land. Dat bevestigde Philippe Préat, manager high performance van het BOIC, aan Belga.



Gabriel De Coster beëindigde eerder deze maand het EK in Ivrea (Italië) op de 30e plaats in de K1. In 2019 werd hij 40e op het EK en 49e op het WK. In oktober vorig jaar was hij op het EK U23 in Krakau goed voor brons.

De 20-jarige atleet uit Tervuren zal op 28 juli een van de 24 deelnemers zijn aan de olympische reeksen in het Kasai Canoe Slalom Centre. In Tokio zullen nog drie kajakkers present tekenen, in de sprintnummers: Artuur Peters (K1 1000 m) en Hermien Peters/Lize Broekx ( K2 500 m).

De laatste Belgische kajakker die deelnam aan de olympische slalom was Mathieu Doby in 2012. Hij werd in Londen elfde.