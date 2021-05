Red Lions voor EK hockey: "Generale repetitie voor Olympische Spelen"

"Met de handrem op spelen is moeilijk. Eenmaal op het veld willen we gewoon winnen. Het is een repetitie om te kunnen knallen in Tokio. Twee keer op korte termijn pieken is niet eenvoudig. We zien het EK als voorbereiding, Tokio is de piek. Olympisch goud zou de kers op de taart zijn."

"Het EK is de laatste rechte lijn om alle details nog eens te bespreken en de puntjes op de i te zetten. We willen er toewerken naar het einddoel. Het is de bedoeling om iedereen klaar te stomen voor de grote droom."

De Red Lions verdedigen in Amstelveen hun titel, al is het grote doel van de mannen deze zomer wel olympisch goud. "Toch gaan we op het EK elke match spelen om te winnen", vertelt Felix Denayer aan Sporza.

Op het EK, van 4 tot 13 juni in Nederland, nemen de Belgische mannen het in de groepfase op tegen Spanje, Engeland en Rusland. De vrouwen treffen in de poulefase Duitsland, Italië en Engeland.

Bondscoach Lions: "EK is generale repetitie voor Tokio"

Ook voor bondscoach Shane McLeod is het duidelijk: de Olympische Spelen zijn deze zomer het hoofddoel. "Het EK is de generale repetitie. Ons doel is om minstens de halve finales te halen in Amstelveen", zegt de Nieuw-Zeelander.

"Als we 3e of 4e worden op het EK, maar wel olympisch goud pakken, dan is het een fantastisch jaar voor ons. Alles is in functie van Tokio. We hebben de sterkste ploeg die we ooit gehad hebben."

"Ik schat dat we op het EK aan 85 à 90 procent van onze kwaliteiten zullen zijn. We zullen zien of dat volstaat om te winnen."