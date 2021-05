Op de poëtische tonen van 85-jarige toneelactrice: clubicoon Joaquin (39) verlengt bij Betis tot 2022

De 39-jarige Joaquin doet er nog een extra jaartje bij. Speciaal voor clubicoon Joaquin kroop de 85-jarige Sevilliaanse toneelactrice María Galiana in haar pen om de contractverlenging op poëtische wijze aan te kondigen.



"Wie praat over geluk, praat ook over Betis. Mijn Betis. Het Betis van Joaquin. Wat een speler! De tijd lijkt op hem geen vat te hebben. Keer op keer op en neer die flank af. En al scorend! Ik heb zoveel van hem kunnen genieten."

"Toen ik jong was, werd in de wereld alles bepaald door de ouderen. Dat lijkt tegenwoordig wat te zijn veranderd. Maar ik blijf vastbesloten keet schoppen. En jij Joaquin?"

Joaquin is een echt clubicoon van Betis. Hij doorliep er de jeugdreeksen voordat hij in 2000 debuteerde in de eerste ploeg. Zijn contractverlenging betekent een 13e seizoen voor de voormalige Spaanse international in de eerste ploeg van Betis. In 2005 won Joaquin zijn enige prijs met Betis, de Copa del Rey.