KVM-assistent Vanderbiest gaat vrijuit voor omstreden uitspraak

"Hey, heeft 'em nog niet gegeten, of wat?", riep Fred Vanderbiest afgelopen zaterdag plots naar Chinonso Emeka. Die woorden schoten in het verkeerde keelgat bij de speler - die er het hart van in was - en Vadis Odjidja en Hein Vanhaezebrouck, respectievelijk aanvoerder en coach van AA Gent.

Vanderbiest beweerde achteraf bij hoog en bij laag dat zijn uitspraak niet racistisch bedoeld was en liet dat nog eens benadrukken door zijn advocaat Sven Mary. Omdat de match delegate het incident had opgenomen in zijn rapport moest het bondsparket het onderzoeken.

Procureur Ebe Verhaegen kwam tot de conclusie dat een vervolging niet nodig is. "Uit het rapport van de match delegate kan worden afgeleid dat er verschillende incidenten waren waarbij beide trainers vragen opriepen bij beslissingen van de scheidsrechter. Er was ook heel wat animositeit voor beide dug-outs."

"In de gegeven context en op basis van de huidige elementen uit het dossier is niet bewezen dat in de gebruikte bewoordingen van Vanderbiest een racistische dan wel discriminerende ondertoon zat", besluit de bondsprocureur. Voor de voetbalbond is de zaak dus gesloten.