FIFA 21 eert overleden Brits voetbaltalent met figuurtje in het spel

Kiyan Prince was 15 toen hij het opnam voor een vriend die gepest werd. Nadat hij had geprobeerd de situatie vredevol op te lossen, bekocht hij het met zijn leven.



"Kiyan was een uitzonderlijk voetbaltalent en stond bekend in Noordwest Londen voor zijn gezwind benenspel, dat hem de bijnaam “The Bullet” opleverde," vertelt gameontwikkelaar EA Sports.



“Vijftien jaar na de gebeurtenissen vonden we het tijd om Kiyan een plek te geven in onze FIFA-games, waar hij hoe dan ook in beland zou zijn,” klinkt het nog. “Hij zou nu 30 zijn geweest, en in topvorm als spits. Om zijn talent en potentieel te lauweren zal hij deel uitmaken van het Queens Park Rangers-team in FIFA 21.”