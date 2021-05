Egan Bernal weerlegt gerucht in radio peloton: "Ik ga de Tour niet rijden"

Egan Bernal beleeft zijn tweede rustdag rustiger dan de eerste. Toen had de roze trui 14 tellen voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel, nu is dat bijna 2,5 minuut op Damiano Caruso. De Colombiaan maakte tijd voor de pers en hielp daarbij meteen het gerucht de wereld uit dat hij dit jaar naast Giro en Vuelta ook in de Tour start. "Dat zal ik niet doen."

Door de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) begint de Tour in 2021 een week vroeger dan andere jaren en is de tijd tussen het eind van de Giro en de start van de Tour (26 juni) bijzonder kort. Toch stelde een journalist de vraag of Bernal niet toch naar de Tour komt. "Neen, daar denk ik totaal niet aan", klonk het klaar en duidelijk. "De Giro is een zware koers, de Tour ook. We hebben een goede ploeg die zal koersen in Frankrijk en zich nu volop aan het voorbereiden is. Dat zijn heel sterke jongens en ze zullen het goed doen in de Tour." "Ik denk nu eerst aan deze Giro. Daarna zien we wel hoe mijn verder programma eruit ziet voor het tweede deel van het seizoen, maar de Tour hoort daar niet bij." De Tour-winnaar van 2019 rijdt ook de Vuelta, maar zal hij ook van de partij zijn op de Olympische Spelen? "Dat weet ik nog niet zeker", stelde hij. "De Olympische wegrit is heel lastig en het is een verre reis." "Ik koers daarna in de Vuelta en ik weet niet of de Spelen dan wel de beste voorbereiding zijn. Ik kamp nog steeds met rugproblemen en ik wil mijn lichaam niet uitpersen. Ik wil eerst zijn hoe mijn lichaam recupereert van deze Giro en daarna zien we wel."



Ik kamp nog steeds met rugproblemen en wil mijn lichaam niet uitpersen. Egan Bernal

"Ben trots dat ik mijn oude niveau weer kan tonen"

Zijn rugproblemen zijn dus nog niet van de baan. "Het blijft een aandachtspunt. Ik word elke dag behandeld, 2 keer daags zelfs, en ik doe ook oefeningen. Ik doe er alles aan om mijn rug fit te houden, maar soms voel ik wel nog pijn in de spieren." "Maar ik geef toe: als ik voluit ga in de koers, heb ik meer pijn in mijn benen dan in mijn rug", lacht de guitige Colombiaan. "Het is zaak om een goede balans te vinden om die rug goed te houden en te blijven koersen." Na zijn ritwinst van gisteren stelde Bernal dat hij wilde tonen in de etappe dat hij opnieuw de oude was. "Klopt", herhaalde hij. "Ik heb een heel moeilijke periode achter de rug, ik wist niet goed wat ik mocht verwachten hier." "Vorig jaar moest ik afstappen in de Tour, had ik pijn en voelde ik me niet goed. Er zijn twijfels geweest: haal ik nog wel mijn oude niveau? Ik zag andere renners records rijden, terwijl ik niet kon volgen. En ik stelde mezelf de vraag: ben ik nog wel goed genoeg?" "Fysiek en mentaal was het een moeilijke periode. Ik wilde in deze Giro gewoon tonen dat ik opnieuw mijn oude niveau kon halen. Ik hoopte erop. Opnieuw kunnen vechten of het podium kunnen halen, daar zou ik tevreden mee geweest zijn, maar dat ik nu al 2 ritten heb gewonnen en in het roze sta, dat is heel bijzonder. Daar ben ik heel trots op en nu wil ik met dat roze naar huis."

"Vermoed dat deze voorsprong wel zal volstaan voor tijdrit"