Deense bondscoach is klaar met huiswerk: 26 namen voor EK voetbal

Kasper Hjulmand had geen grote verrassingen in petto bij de bekendmaking van zijn EK-selectie. Doelman Kasper Schmeichel en middenvelder Christian Eriksen zijn de grootste namen in de lijst van 26 spelers.

Denemarken zit op het EK in dezelfde poule als België. De Denen spelen hun openingswedstrijd op 12 juni tegen Finland. Op 17 juni staat het duel met de Rode Duivels op het programma. Als mede-gastland mag Denemarken al zijn thuismatchen in de groepfase in Kopenhagen afwerken.