Coach van Thiam: "Fysiek is ze heel goed, maar ze mist nog ritme"

"Fysiek is Nafi goed, heel goed zelfs. Het is nu zaak om ritme op te doen. Daar is echt nog wel wat werk aan en dat zie je, maar dat is ook normaal na zo'n lange tijd zonder competitie." Het was voor de olympische kampioene van Rio 2016 pas haar 1e outdoorcompetitie sinds het najaar 2019. En dan nog in slechte weersomstandigheden.

Thiam liep 13"68 op de horden en sprong 6,42m ver, daarmee bleef ze 2 keer uit de buurt van haar PR's. "Het was een goeie oefening om uit te leren", concludeerde coach Lespagnard. "Er vallen nog wel wat zaken bij te sturen, maar om mee te starten is dit oké."

Geen Diamond League

Thiam opteert dit seizoen voor relatief kleine wedstrijden en blijft weg van de Diamond League, een keuze waar haar coach helemaal achterstaat. "Ik zie niet in waar het voor nodig is om nu naar de Diamond League te trekken. Dat interesseert mij niet. Ik wil gewoon zien waar ze staat in functie van Tokio."

De volgende wedstrijd voor Thiam is het hoogspringen op de Franse meeting van Montreuil op 1 juni. "We hebben het hoogspringen indoor voorbereid", aldus Lespagnard. "Dat liep supergoed, maar in openlucht is het toch altijd nog iets anders."

"Ik ben ook erg benieuwd naar haar 200 meter in Nijvel, want we hebben stevig op het loopwerk ingezet op training." De wedstrijd in Nijvel staat op 19 juni op het menu.