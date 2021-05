72-jarige Spaanse politica begint met eigen esports-ploeg

Door de stijgende populariteit van de esports-sector is het normaal dat steeds meer bekend volk investeert in deze miljardenindustrie. Shaquille O’Neal, David Beckham, Thibaut Courtois en zelfs Drake mogen zich ondertussen mede-eigenaar van een esports-organisatie noemen en sinds maandag mogen we ook de 72-jarige Celia Villalobos aan dat rijtje toevoegen. “Als politica heb ik altijd in de schijnwerpers gestaan,” zegt Villalobos. “Doorheen de jaren was ik bijna vergeten waar mijn interesses eigenlijk liggen. De tijd is aangebroken om opnieuw te beginnen spelen.”

Voorlopig hebben de Screen Wolves nog geen atleten voorgesteld. Ook is het nog onzeker in welke competities ze precies zullen deelnemen. Wat we wel weten is dat Villalobos in 2015 in opspraak kwam, nadat ze in het parlement betrapt was op… het spelen van Candy Crush. Een gamer in hart en nieren dus.