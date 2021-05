"Niet elk woord moet onder vergrootglas, maar uitspraak Vanderbiest was onhandig"

In het duel tussen KV Mechelen en AA Gent stonden de zenuwen afgelopen weekend strak gespannen. In een rechtstreeks duel werd op de slotspeeldag van de Europe Play-offs bepaald wie het laatste Europese ticket zou krijgen dit seizoen.

Gent won met 1-2, maar achteraf was er meer te doen over een uitspraak van KVM-assistent Fred Vanderbiest. "Heeft hij niet gegeten, of wat?", riep Vanderbiest toen Gent-Speler Emeka een overhaaste duw gaf aan KVM-speler Bijker.

Volgens Vanderbiest waren die woorden helemaal niet racistisch bedoeld. "Je kan niet bewijzen dat de woorden van Vanderbiest wel of niet racistisch bedoeld waren", zegt Dessers.

"We mogen niet overslaan naar de andere kant en elk woord of elke zin onder een vergrootglas leggen en er een beschuldiging van maken. Maar de uitspraak was wel onhandig. Zulke dingen liggen gevoelig in deze tijden."

"Ik kan me daarom indenken dat Hein Vanhaezebrouck en Vadis Odjidja de uitspraak racistisch interpreteerden. Anderzijds kan ik me ook indenken dat Vanderbiest het niet racistisch bedoeld heeft en dat hij het ook zo tegen Jaremtsjoek zou hebben gezegd."

"We zitten gewoon in een maatschappij waarin je moet opletten met je woorden en waarin je moet nadenken over gevoeligheden bij andere mensen."