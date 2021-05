Wint Villarreal de Europa League? "Af en toe heeft voetbal nood aan mooi sprookje"

"Emery is de Koning Midas van de Europa League"

"Het is met ongelooflijk veel sympathie dat ik Villarreal verwelkom in de finale", is Vandenbempt enthousiast in De Tribune. "Af en toe heb je nood aan een mooi sprookje in het voetbal en dit is er dan zo een."

"Villarreal is een ploeg die al vele jaren veel lof krijgt voor een gezond beleid, goeie transfers, het ontwikkelen van spelers, behoorlijk goed voetbal, ... Het doet mee in de subtop van de Primera Divison. En nu kunnen ze geschiedenis schrijven. Ik kan me inbeelden wat dat losmaakt in dat stadje. Dan kan voetbal nog wel eens heel erg mooi zijn."

"Er woont daar maar 50.000 man, hé", weet Aster Nzeyimana. "Daar vul je het Emirates-stadion niet eens mee."

Vandenbempt: "En er is ook niets af te dingen op hun finaleplaats. Ze zijn nog ongeslagen in deze Europa League met 12 zeges in 14 matchen. Carlos Bacca is daar ook weer boven water gekomen en Villarreal kan heel goed verdedigen met het duo Albiol en Pau Torres."

"En Unai Emery is toch de Koning Midas van de Europa League."