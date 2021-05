Vincent Mannaert: "Ofwel organiseer je iets, ofwel laat je het over aan chaos"

Het feest van de fans van Club Brugge zondag heeft veel negatieve reacties losgeweekt. In Extra Time reageerde Vincent Mannaert van Club Brugge.

"Ik denk dat we in heel speciale tijden leven. Overal waar mensen samenkomen, of dat nu in parken of op zeedijken is, dan gaat er iets fout en dat is zondag ook gebeurd", zegt de general manager van Club Brugge.

"Er waren 2 mogelijkheden: ofwel probeer je iets te organiseren ofwel laat je het over aan chaos. Ik vind persoonlijk dat de politie en de stad Brugge de minst slechte oplossing hebben gekozen."

"In overleg met de politie en het stadsbestuur hebben we geprobeerd om het zo goed mogelijk te laten verlopen, maar het gaat overal fout. Als je ineens een massa volk krijgt en er zijn meerderen die zich niet aan de afspraken of de regels houden, dan is het moeilijk om te beteugelen."