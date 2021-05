Vandenbempt: "Onverdedigbaar, maar te makkelijk om voetbal te stigmatiseren"

"Te makkelijk om voetbal en de supporters te stigmatiseren"

De taferelen zoals in Brugge hebben we helaas over heel Europa gezien, dit weekend ook in Madrid en RIjsel. Supporters komen massaal op straat, lopen door elkaar zonder mondmasker, dat kan je niet uitleggen aan of verdedigen tegenover mensen die al een heel jaar de maatregelen opvolgen of aan horeca-uitbaters die geen plexiglas mogen gebruiken, ik zeg maar wat. Dat is elke keer opnieuw een klap in het gezicht van heel wat mensen.

Maar het zijn wel geen taferelen die beperkt zijn tot "de voetbalsupporter". Er zijn genoeg voorbeelden in ons land en het buitenland die aantonen dat mensen geen voetbalwedstrijd of titelviering nodig hebben om alle remmen los te gooien en de geldende maatregelen overboord te gooien. Het is onverdedigbaar, maar het is te makkelijk om het voetbal en de supporters te stigmatiseren. Het is de mens in de maatschappij die er blijkbaar genoeg van heeft.

Club heeft het gisteren proberen te kanaliseren en het gecontroleerd te organiseren. Dat is ook niet gelukt. Net zoals aan het oefencomplex donderdag. Trainer Clement en een paar spelers zijn zwaar onder vuur komen te liggen en zullen ook een boete krijgen omdat ze van de bus gekomen zijn.

Maar op een bepaald moment ontstaat er een situatie, je staat er al een kwartier en het dreigt uit de hand te lopen en je probeert een pragmatische oplossing te vinden. Dat geeft een zeer negatieve perceptie, maar misschien kon het niet anders om er een einde aan te maken. Nog een keer, als je ernaar kijkt en je zit al een heel jaar in deze situatie, is het onverdedigbaar.