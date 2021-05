Topschutter Paul Onuachu is verkozen tot Profvoetballer van het Jaar

Blessin Trainer van het Jaar, Lang beste belofte

Spelers, coaches en bestuurders konden tussen 19 en 30 april hun stem uitbrengen op de beste voetballer in de Jupiler Pro League.

Raphael Holzhauser (Beerschot), Noa Lang (Club Brugge) en topschutter Paul Onuachu (Genk) waren de 3 supergenomineerden.

Onuachu scoorde dit seizoen 33 keer in de competitie en verzamelde ook het grootste aantal stemmen. De 26-jarige Nigeriaan volgt Hans Vanaken op, die in 2018 en 2019 met de trofee aan de haal ging. Vorig jaar was er geen verkiezing door de pandemie.

Noa Lang kreeg wel de titel van Belofte van het Jaar. In die uitslag haalde hij het voor zijn ploegmaat Charles De Ketelaere en Anderlecht-middenvelder AnouaDE r El Hadj.

Bij de verkiezing van Coach van het Jaar trok Alexander Blessin (KV Oostende) aan het langste einde. Hij kreeg de voorkeur op Vincent Kompany (Anderlecht) en Philippe Clement (Club Brugge).

Laura De Neve (Anderlecht) werd verkozen tot Profvoetbalster van het Jaar. Opvallend: haar ploeggenote Tessa Wullaert was niet bij de genomineerden. Zij was dit seizoen bij Anderlecht goed voor liefst 38 goals en 33 assists, maar kreeg dus niet genoeg stemmen van haar collega's uit de Super League.