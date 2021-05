Thomas De Gendt geeft op in de Giro: "Met tranen in mijn ogen"

Thomas De Gendt was al een hele Giro zichzelf niet. Uitgerekend in de ronde waar de vluchters dag na dag hun hartje kunnen ophalen, moest hij zelf zijn frustraties en vooral zijn pijn verbijten.

De Gendt had gehoopt dat zijn kniepijn van tijdelijke aard zou zijn, maar na 2 weken moet hij vaststellen dat er geen beterschap is. "Met tranen in mijn ogen en pijn aan mijn knie moet ik afscheid nemen van de Giro."

"De voorbije 2 weken kon ik niet op mijn normale niveau presteren en er was geen beterschap. Dit was de enige juiste beslissing. Ik vind het erg jammer om mijn 2 ploegmaats (Vanhoucke en Oldani) achter te moeten laten."