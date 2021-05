Spanje neemt recordinternational Sergio Ramos niet mee naar het EK

Sergio Ramos debuteerde in 2005 voor Spanje en miste sindsdien geen enkel groot toernooi. Met 180 caps was hij al een tijdje recordinternational voor Spanje en bovendien is hij met 23 goals de meest productieve Spanjaard van de huidige generatie.

Toch neemt Luis Enrique zijn aanvoerder niet mee. Ramos sukkelt al een heel seizoen met tal van blessures. "Het kan dat hij op tijd fit geraakt", verklaart de bondscoach. "Maar ik acht het niet waarschijnlijk dat hij dan meteen weer competitief zou zijn."

In de centrale as is er wel voor het eerst een selectie voor Aymeric Laporte. De verdediger van Manchester City werd geboren in Frankrijk en kwam voor alle Franse jeugdselecties uit, maar was dankzij zijn Baskische roots ook beschikbaar voor Spanje.

Opmerkelijk is dat er door de afwezigheid van Ramos geen enkele speler van Real Madrid bij de selectie zit. Nóg opmerkelijker is dat Enrique maar 24 spelers in plaats van 26 meeneemt.

"We hadden het gevoel dat we maar 1 extra speler nodig hadden", legt de bondscoach uit. "We vinden het belangrijk dat de spelers het gevoel krijgen dat ze op elk moment kunnen spelen. Die groepsdynamiek is heel belangrijk."