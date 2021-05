Remco Evenepoel verliest 24 minuten: "Maar ik wil de Giro uitrijden"

"We wisten dat het zou gebeuren, het is geen schande"

"Ik had voor mezelf geen verwachtingen, jullie waren altijd aan het dromen", opende Remco Evenepoel met een prikje zijn betoog in Cortina d'Ampezzo.

"We wisten dat dit zou gebeuren. Het is geen schande, hé. Iemand die maar 2 maanden getraind heeft kan niet verwachten dat hij 3 weken top zal zijn. We hebben hier rekening mee gehouden. Morgen zal ik volop genieten van de rustdag."

"Ik voel dat het elke dag minder en minder wordt. Vandaag was het gewoon helemaal op toen het moest gebeuren. Het is deel van het leerproces en ik neem het mee naar volgend jaar."

Hangt er een opgave in de lucht? "Het is niet op. Ik ben sowieso van plan om de Giro uit te rijden", klinkt Evenepoel vastberaden.

"Het is gewoon een opeenstapeling van inspanningen de afgelopen week. Die waren misschien iets te veel voor mijn lichaam op dit moment. We wisten dat het kon gebeuren. Je hoopt er niet op, maar als het er is, dan is het er."