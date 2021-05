NBA-kampioen LA Lakers begint de play-offs met een valse noot

De LA Lakers hebben in de play-offs een vervolg gebreid aan hun moeilijke reguliere seizoen, waar blessures al te vaak om de hoek loerden. Ook nu kon het niet rekenen op ee volledige fitte LeBron James, al was hij op halve kracht wel goed voor 18 punten tegen de Phoenix Suns.

Dat stond in schril contrast met de 34 punten van Devin Booker, die perfect werd aangevuld door Deandre Ayton (21 punten en 16 rebounds). De Suns wonnen uiteindelijk met 99-90. Dinsdagavond spelen beide teams opnieuw tegen elkaar, opnieuw in Phoenix.

Ook de Utah Jazz zal zich in zijn tweede match moeten herpakken. Het verlies van Donovan Mitchell, die last heeft van zijn enkel, kon de Jazz niet opvangen, ook al werd het een spannende bedoening tegen de Memphis Grizzlies: 109-112. Dillon Brooks was met 31 punten topschutter.