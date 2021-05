Max Mosley, legendarische FIA-baas en "broer" van Bernie Ecclestone, is overleden

In juli 2008 won Max Mosley een rechtszaak tegen News of the World. De intussen verdwenen Britse tabloid moest een schadevergoeding van 76.000 euro aan Mosley betalen nadat het foto's en een video had gepubliceerd waarop te zien was dat hij deelnam aan een sadomasochistisch seksfeest.

De rechter oordeelde dat de publicatie een inbreuk was op Mosley's privacy. Bovendien bleken de beweringen van News of the World dat het om een "nazi-orgie" ging niet te kloppen. Na die zaak zette Mosley zich in voor een striktere regulering van de pers.

Die nazi-connectie was er natuurlijk niet zomaar. Max was de jongste zoon van Oswald Mosley, die in het begin van de jaren 1930 de Britse Unie van Fascisten oprichtte.