Mario Mandzukic verlaat Milan al na half seizoen: "Het was een plezier"

"Het was een plezier voor AC Milan te spelen", zegt Mandzukic. "Ik ben blij dat we de club opnieuw naar de Champions League hebben geleid, waar AC Milan thuishoort. Ik wens iedereen bij de club alleen maar het beste in de toekomst."

AC Milan verzekerde zich gisteren op de slotspeeldag van de tweede plaats in de Serie A en mag zo voor de eerste keer in zeven jaar weer naar de Champions League.



Veel aandeel had Mandzukic daar niet in. Mandzukic zat al een half jaar zonder club toen Milan hem in januari opviste om blessures in de kern op te vangen. Maar Mandzukic zelf stond uiteindelijk maar 287 minuten op het veld voor Milan.

Hij werd gehinderd door een spierblessure en trof geen enkele keer raak voor de club van Alexis Saelemaekers. Mandzukic liet zich opmerken door zijn salaris voor de maand maart af te staan, aangezien hij toen niet in actie kwam. In zijn contract stond een optie voor een bijkomend jaar, maar die wordt dus niet gelicht.