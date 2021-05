Heyerick: "Sorry Victor, je bent meer dan een middelmatige renner"

Download de podcast van De Tribune

"Vorig jaar in de Giro is de klik gekomen"

Victor Campenaerts was in deze Giro al vaak erg aanwezig, maar in rit 15 viel alles op de juiste plaats. "Ik heb het zelf geforceerd. Dat is mijn nieuwe manier van koersen. Aanvallend. Het is fantastisch dat het dan lukt", zei Campenaerts na zijn zege.

Jonas Creteur (Sport/Voetbalmagazine) en Jonas Heyerick (Bahamontes Magazine) hadden het in De Tribune over de fysiek en mentale sterkte van Campenaerts om zich op zijn 29e om te scholen van tijdrijder tot aanvaller.

Creteur: "Hij heeft de klik al gemaakt in de Giro van vorig jaar, waar hij Alex Dowsett, ook een voormalig werelduurrecordhouder, een rit zag winnen. Later in die Giro is Campenaerts ook nog tweede geworden in de fameuze regenrit, die werd ingekort en gewonnen door Josef Cerny. Toen heeft hij ingezien dat hij ook zelf had kunnen winnen."

Heyerick: "Zijn grote geluk is bij wijze van spreken geweest dat Campenaerts zag dat er vijf of zes tijdrijders kwamen die beter waren dan hij. Ganna, Van Aert, Evenepoel, ... en Campenaerts voelde dat hij zelf aan zijn top zat."

"Hij besefte dat een tijdrit in de Tour winnen of wereldkampioen tijdrijden worden, er niet meer in zat."