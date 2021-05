Greet Minnen en Marie Benoit stoten door, Ysaline Bonaventure verliest in kwalificaties in Parijs

Vijf Belgen proberen via de kwalificaties de hoofdtabel van Roland Garros te bereiken. Greet Minnen en Marie Benoit wonen alvast hun wedstrijd in de 1e ronde. Ysaline Bonaventure sneuvelde meteen. Dinsdag komen de Belgische mannen in actie in de 1e ronde: Kimmer Coppejans en Ruben Bemelmans.