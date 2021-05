Giro-organisatie zet de schaar in 16e rit: geen Fedaia en Pordoi

Anticlimax in de Ronde van Italië: door het slechte weer wordt de 16e etappe, de koninginnenrit in de Dolomieten, stevig aangepast. De Passo Fedaia en de Passo Pordoi worden uit het parcours geschrapt, de Passo Giau en de finish in Cortina d'Ampezzo blijven wel nog over. De totale afstand krimpt in van 212 naar 155 kilometer.