Gezien in Monaco: mind games, een vast wiel en het handje van Norris

Max Verstappen was zondag iedereen te snel af in Monaco. Voor de Nederlander was dat het ideale antwoord in het steekspel met Lewis Hamilton en Mercedes. Wij onthielden nog 4 zaken uit de Grote Prijs.

Mind games of geen mind games?

In de aanloop naar de GP van Monaco waren er wat steekjes tussen Mercedes en Red Bull en Lewis Hamilton had gezegd dat Verstappen iets te bewijzen had. Na de zege wou Verstappen reageren op die psychologische oorlogsvoering. "Acties zeggen altijd veel meer dan woorden", reageerde Verstappen. "Wat je op het circuit toont, dat telt."

"Ik speel geen mind games", was het antwoord van Hamilton. "Daar heb ik geen boodschap aan. Het is een beetje kinderachtig als je begint te bekvechten."

Hamilton begrijpt pitstopstrategie van Mercedes niet

De afgelopen GP's leek Mercedes tactisch de bovenhand te hebben op Red Bull, maar in Monaco waren de rollen omgedraaid. Max Verstappen bepaalde als leider het tempo zo goed dat Valtteri Bottas geen kans kreeg om hem via de pits voorbij te steken. Meer zelfs, omdat de banden op de Mercedes veel sneller versleten dan bij andere teams slaagde Sergio Perez erin om met een zogenoemde "overcut" voorbij Hamilton te gaan. De overcut is als je je pitstop uitstelt en sneller bent op je oude banden dan je concurrent die vroeger nieuwe banden gaat halen. Ook Vettel paste die truc toe op Hamilton, waardoor de WK-leider op een voor hem miserabele 7e plaats eindigde.

Het vervloekte voorwiel zit nog altijd op auto van Bottas

De race van Valtteri Bottas werd verpest door een nukkig rechtervoorwiel. De Fin kwam als tweede de pits in, maar de mecaniciens van Mercedes kregen zijn wiel niet van de auto. Blijkbaar hangt het wiel er nog altijd op. "We hebben het wiel er nog altijd niet van gekregen", zei technich directeur James Allison op maandag. "We zullen door de wielmoer moeten boren om het wiel te verwijderen. Dat zullen we pas in onze fabriek in Engeland doen."

Norris zwaait even wanneer hij ploegmaat Ricciardo passeert

Terwijl Lando Norris op het podium eindigde in Monaco beleefde zijn teamgenoot Daniel Ricciardo een baalweekend. De Australiër eindigde pas als 12e en werd bovendien op een ronde gezet door Norris. "Het was een miserabel weekend, een om zo snel mogelijk te vergeten", zei Ricciardo. "Bij het ander deel van het team zal dat niet het geval zijn. Zij stonden op het podium, dus proficiat voor hen." Dit beeld zullen we niet snel vergeten: Norris die even zwaait naar Ricciardo op het moment dat hij passeert, om zijn ploegmaat te bedanken dat hij op de juiste manier plaats maakte.

Sebastian Vettel pakt zijn eerste punten voor Aston Martin

Sebastian Vettel was een gelukkig man in Monaco. De Duitser pakte met zijn vijfde plaats zijn eerste WK-punten van het seizoen. Dat had hij te danken aan de juiste pitstopstrategie en stalen zenuwen toen hij Gasly afhield na zijn pitstop. "Sebastian heeft een indrukwekkende prestatie geleverd", zegt teambaas Otmar Szafnauer. "Hij heeft letterlijk geen wiel verkeerd gezet en dat is niet simpel hier in Monaco."