Gezien in het buitenland: dansende Carrasco, CL-hymne bij Milan en tranen van geluk

De vaderlandse voetbalcompetie zit er op. Maar ook over de landsgrenzen viel het klassement in een beslissende plooi. Wij selecteerden speciaal voor u de meest opvallende momenten van het voetbalweekend.

Carrasco haalt zijn beste moves boven

Beginnen doen we in Spanje, waar Yannick Carrasco zich met Atlético Madrid tot kampioen kroonde. Atlético klopte Valladolid en verzekerde zich zo van de landstitel. Iets wat tot dolle taferelen leidde. Ook Yannick Carrasco deelde in de vreugde. De Rode Duivel haalde na de wedstrijd samen met enkele collega's zijn dansbenen boven. Gelukkig voor Atlético en de Rode Duivels kan hij beter voetballen dan dansen.

Buffelstoot Bornauw

We maken de oversteek naar Duitsland waar Sebastiaan Bornauw van goudwaarde is gebleken voor zijn club Keulen. Een buffelstoot van Bornauw behoedde Keulen 5 minuten voor tijd van de rechtstreekse degradatie. Bornauw is met Keulen nog altijd wel niet zeker van het behoud. Keulen speelt deze week nog barragewedstrijden tegen tweedeklasser Holstein Kiel. Inzet: een plekje in de Bundesliga.

Erling Haaland: spits, doelpuntenmachine, scheidsrechter?

We blijven in Duitsland waar Dortmund de topper tegen Leverkusen winnend afsloot (3-1). Erling Haaland was de grote man met twee doelpunten. Een knappe prestatie van het Noorse wonderkind. Dat was ook de scheidsrechter niet ontgaan. Die vroeg na het laatste fluitsignaal het shirt van Haaland. De Noor gaf zijn shirt in ruil voor dat van de ref. Een opmerkelijke wissel als je het ons vraagt.

Saelemakers naar de Champions League

Ook in Italië stond er op de slotspeeldag nog heel wat op het spel. Neen, niet voor het kampioenschap. Inter is al enkele weken zeker van de Scudetto. Maar voor de Champions League-plaatsen was het nog wel razend spannend. Uiteindelijk slaagde AC Milan er in om zich voor het eerst sinds 2013 te kwalificeren voor het kampioenenbal. Iets waar de spelers alvast naar uitkijken.

Heel wat tranen