Gewichthefster Nina Sterckx (18) pakt zilver op WK voor junioren

Nina Sterckx is goed op dreef dit jaar. Onze 18-jarige landgenote pakte eerder dit jaar al brons op het EK bij de senioren en was ook op het WK voor junioren goed voor eremetaal.

In Tasjkent (Oezbekistan) was ze niet opgewassen tegen de Oekraïnse Kamila Konotop, de Europese kampioene bij de senioren. Maar Konotop was de enige die Sterckx niet aankon.

Haar 90 kilogram in het trekken en 108 kilogram in het stoten is goed voor het zilver en daar is Sterckx zichtbaar blij mee. Annelien Vandenabeele was ook van de partij op het WK en eindigde op de 9e plaats.