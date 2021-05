EK zwemmen (weer) geen succes voor België: "Er is geen visie, ik word er tureluurs van"

Appelboom noemt het beleid in België ronduit "amateuristisch". "Andere landen zijn wél professioneel bezig, daar kun je niet tegenop. Iemand als Ronald Gaastra probeert het nog enigszins recht te trekken, maar als je ziet dat die na het zilver voor Timmers in Rio ook is ontslagen. Wat is dan je visie?"

Appelboom wijst niet zozeer de zwemmers zelf met de vingers ("ik weet dat er goeien dingen gebeuren op training"), hij hekelt wel het beleid. "Dit is niet iets wat je in 3 maanden of 3 jaar goedmaakt. Het gaat over 10 tot 15 jaar dat het al foutloopt."

"Dat zeg ik al jaren: het gaat niet zoals we nu bezig zijn. De prestaties van Pieter Timmers en in het verleden Fred Deburghgraeve hebben heel wat verdoezeld, maar je zag op de Europese jeugdkampioenschappen jaar na jaar minder Belgische deelnemers. Dat was een teken: er is geen opvolging en geen kwaliteit."

Dit gaat niet over iets van 3 maanden of 3 jaar. Dit loopt al 10 tot 15 jaar fout.

Straks opnieuw met 0 Belgische zwemmers op de Spelen?

Een van de ergernissen bij Appelboom is dat België zijn zwemmers maar voor een paar nummers uitstuurt naar een groot toernooi. "Waarom laat je hen ook niet op andere afstanden deelnemen? Zo kun je groeien in een toernooi."

"Maar dan is er altijd wel iemand van een of andere Liga die opstaat en zegt: "Ja, maar, die is op dat nummer sneller dan die ene en die moet dan wél thuisblijven." Daar word ik tureluurs van. Zo komen we niet verder."

"Je kunt je ook afvragen of in de topsportscholen wel de beste coaches aan wal staan? Maar de poule waaruit je kunt vissen is zo klein, omdat organisaties als Bloso eisen dat je tal van diploma's hebt."

Appelboom vreest dat België nog een tijdje door de woestijn zal moeten voor het weer goed komt. "We gaan momenteel met 2 zwemmers naar Tokio: Croenen is 27 jaar en Lecluyse zelfs al 29. Daar zit geen toekomst in, natuurlijk."

"8 jaar na de gouden medaille van Deburghgraeve had België geen enkele zwemmer op de Olympische Spelen, nu dreigen we in Parijs - 8 jaar na het zilver van Timmers - opnieuw 0 zwemmers te hebben. Er is niets gedaan met die figuren om de zwemsport te doen groeien. Terwijl ze dat met het tennis met Clijsters en Henin wel hebben gedaan."