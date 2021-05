Dries Mertens neemt afscheid van Gattuso, ook Jason Denayer krijgt nieuwe coach

De 43-jarige Gennaro Gattuso nam in december 2019 het roer van Carlo Ancelotti over. Hoewel de motor af en toe sputterde, won hij met Napoli de Coppa d'Italia in 2020. Dit seizoen werd Napoli slechts vijfde.

Rudi Garcia en Lyon gaan uit elkaar

Niet alleen Dries Mertens krijgt volgend seizoen een nieuwe trainer. Ook Jason Denayer neemt met zijn club Lyon afscheid van zijn T1.

Na het 2-3 verlies tegen Nice op de slotspeeldag en het zo mislopen van de Champions League, houdt coach Rudi Garcia de eer aan zichzelf.

De 57-jarige Fransman werd in oktober 2019 trainer van Lyon, als opvolger van de Braziliaan Sylvinho.

Vorig seizoen klopte hij met Lyon Juventus en Manchester City in de Champions League en strandde het daarna in de halve finales. Daarin bleek eindwinnaar Bayern München met 3-0 te sterk.

Eerder was Garcia onder meer trainer van Rijsel, dat hij in 2011 (met Eden Hazard in het elftal) de dubbel bezorgde, en Marseille, waarmee hij in 2018 de finale van de Europa League bereikte. Van 2013 tot 2016 was hij in Italië als coach van AS Roma aan de slag.