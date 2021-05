De sportzomer bij Sporza: op de eerste rij van EK tot Spelen

EK Voetbal (11 juni-11 juli)

Villa Sporza

Het startschot van een stralende sportzomer. Vanaf vrijdag 11 juni zijn alle ogen gericht op het EK voetbal met de Rode Duivels. Liefst 51 matchen in totaal, verspreid over 11 landen. Alle wedstrijden van de Rode Duivels kan je bekijken op Eén, net als alle wedstrijden om 15.00 en 21.00 uur. De matchen van 18.00 uur worden live uitgezonden op Canvas. De wedstrijden van de Rode Duivels vormen hierop een uitzondering, want die zullen, ongeacht het uitzenduur, te zien zijn op Eén.

Maar vooral onder de VRT-toren zal zich het epicentrum van het EK bevinden. In Villa Sporza kunnen supporters de wedstrijden van het EK coronaproof volgen. "Nog meer dan andere edities is het volgende EK voetbal er één dat je als kijker niet alleen wil zien, maar vooral ook wil beleven", vertelt Pieter De Windt, hoofdredacteur van Sporza. "We zijn blij dat we die beleving ook mee kunnen nemen in onze uitzendingen. Alles gebeurt op een veilige manier, door de afname van een sneltest bij alle aanwezigen en een decor dat helemaal aangepast is aan de covidregels."

Nog meer dan andere edities is dit EK er één dat je als kijker niet alleen wil zien, maar vooral ook beleven. Pieter De Windt, hoofdredacteur Sporza

Tot aan de Tour is Maarten Vangramberen in Villa Sporza gastheer voor de omkadering bij de namiddag- en de vooravondmatchen. Karl Vannieuwkerke neemt de avondwedstrijden voor zijn rekening en vervangt Maarten vanaf de start van de Tour. Karl blijft in Villa Sporza tot en met de finale van het EK voetbal, op zondag 11 juli in Londen. Er staat ook opnieuw een veelzijdige ploeg voetbalanalisten klaar om de matchen bij Maarten en Karl te analyseren. Dat zijn onder meer Jan Boskamp, Imke Courtois, Mo Messoudi, Heleen Jaques, Tomasz Radzinski, Gert Verheyen, Arnar Vidarsson en Franky Van der Elst. Op televisie zijn Aster Nzeyimana, Eddy Demarez, Filip Joos, Peter Vandenbempt, Stef Wijnants en Geert Heremans de commentatoren met dienst. Bert Sterckx, Peter Vandenbempt, Tom Boudeweel, Geert Heremans, Floris Geerts, Nicolas De Brabander en Glenn Martens verzorgen het commentaar op de radio. Eddy Snelders is cocommentator en analist voor de Rode Duivels. Karl Vannieuwkerke en zijn gasten leggen de voetbaldag elke avond neer met Villa Sporza op Eén.



Sporza Radio en De Tribune

Op Radio 1 gidsen presentatoren Tom Vandenbulcke, David Naert, Steffy Merlevede en Niels Van Duyse de luisteraars perfect doorheen de voetbaldag.



Daarnaast is er ook een dagelijkse afspraak met de podcast De EK-Tribune. In Sporza EK en De Wereld Vandaag geven Steffy Merlevede en Ruth Roets vanaf 15 uur een blik op het EK en de dagelijkse actualiteit. Vanaf 19 uur zijn alle ogen gericht op het EK voetbal.

Sporza.be

24/7 vind je op Sporza.be en de Sporza-app al het "breaking news" over het EK voetbal. Een blessure bij de Rode Duivels? Of een straffe persconferentie bij onze komende tegenstander? Alles zal meteen te lezen zijn. Via de liveverslaggeving en livestreams zit je ook tijdens de wedstrijden op de eerste rij. Vooraf zijn er uitgebreide voorbeschouwingen te vinden. En achteraf duiding en analyses door experten. Zowel via een Facebook livegesprek waarin je zelf vragen kunt stellen, als in een helder uitgeschreven tekst. Bovendien hoeft het niet enkel bij supporteren te blijven, want ook dit jaar kan iedereen zijn ideale ploeg samenstellen via de EK Manager. Wie weet levert het jou zelfs een fraaie prijs op.

Ronde van Frankrijk (26 juni-18 juli)

Villa Sporza en Vive le Vélo

Wordt het even spannend als vorig jaar? Het eerste startschot van de Ronde van Frankrijk 2021 weerklinkt al op zaterdag 26 juni in Brest. Een week vroeger dan normaal om uit het vaarwater van de Olympische Spelen te blijven. Gewoontegetrouw kan je alle ritten live volgen op Eén. Tijdens het EK voetbal zit je bij Villa Sporza ook goed voor een nabeschouwing. Na afloop van het voetbaltoernooi reizen Karl Vannieuwkerke en zijn ploeg door naar Frankrijk, waar ze vanaf maandag 12 juli nog een week lang Vive le Vélo zullen maken. Zoals steeds iets om naar uit te kijken.

Sporza Tour

Op Radio 1 is Sporza Tour er alle dagen van 13.00 tot 18.00 uur met presentatoren Gert Geens en Bart Schols. Christophe Vandegoor en cocommentatoren Sven Nys, Serge Pauwels en Frank Hoste brengen ter plaatse verslag uit van de Tour. Carl Berteele en Renaat Schotte kruipen op de motor, in het spoor van de renners. Michel Wuyts en José De Cauwer blijven trouwe metgezellen voor de tv-uitzendingen. Zij leveren commentaar vanuit Brussel.

Sporza.be

Van de eerste tot de laatste kilometer. Op Sporza.be en in de Sporza-app volg je de Ronde van Frankrijk vanuit de buik van het peloton. Met alle nieuws, livestreams van de ritten, voorbeschouwingen en analyses. Tot slot kan je ook bewijzen dat je de beste virtuele ploegleider bent in de Tour Manager.

Olympische Spelen (23 juli-8 augustus)

Tokio Live en Studio Tokio

Het olympische vuur brandt nog net iets harder bij Sporza. Maarten Vangramberen leidt 's nachts iedereen vanuit Tokio doorheen de belangrijkste sportcompetities in Tokio Live, met uiteraard speciale aandacht voor onze landgenoten. 's Ochtends neemt Frank Raes het even van Maarten over. In een ontbijtprogramma ontvangt hij elke dag enkele boeiende gasten. Aansluitend bundelt Catherine Van Eylen het belangrijkste sportnieuws in Studio Tokio, waarna Imke Courtois in Tokio Live de focus opnieuw naar de liveverslaggeving verlegt.

's Middags, aan het einde van Het journaal, brengt Catherine Van Eylen opnieuw het vaste olympische nieuwsblok Studio Tokio. Aster Nzeyimana neemt daarna de fakkel over voor Tokio Live in de namiddag. Aanvullend op het avondjournaal is Studio Tokio er opnieuw. Dan vat Ruben Van Gucht het belangrijkste sportnieuws vakkundig samen. De dag wordt elke avond afgesloten met een olympische talkshow met Karl Vannieuwkerke als gastheer. Op een vaste locatie in Vlaanderen zal hij de olympische dag afronden.



De Olympische Ochtend en Sporza Tokio op Radio 1

Ook op de radio kan je de Olympische Spelen uiteraard van nabij volgen. Radio 1 zet vanaf zaterdag 24 juli de dag in met De Olympische Ochtend, tussen 6 en 9 uur. De duopresentatie is tijdens weekdagen in handen van Ruth Joos/Gert Geens en Michaël Van Droogenbroeck/Steffy Merlevede. In het weekend hoor je Jan Van Delm en Gert of Steffy. Van 13.00 tot 17.00 uur is er in Sporza Tokio met Tom Vandenbulcke opnieuw sport, met rechtstreekse verslaggeving, interviews, reportages en analyses. Net zoals tijdens het EK voetbal is er ook een dagelijkse podcast: De Olympische Tribune. De vaste maandagafspraak met De Tribune blijft ook tijdens de Spelen behouden.

Sporza.be: Vuurdoop

Helemaal klaar om sportgeschiedenis mee te maken. Met drie extra livestreams hoef je niks te missen van de actie in Tokio. En uiteraard zal ook alle nieuws rond de Belgische atleten uitgebreid gecoverd worden. Om nog beter mee te zijn worden de hoogtepunten dagelijks gebundeld en steekt ook de Sporza-app in een nieuw jasje.

Vanaf deze week laten we iedereen al even proeven van de olympische sfeer. In de videoreeks Vuurdoop vertellen enkele debutanten hoe ze toeleven naar de spelen. De namen: zeilster Emma Plasschaert, hockeyspeler Victor Wegnez, basketbalspeelsters Kim en Hanne Mestdagh, hardloper Isaac Kimeli, hordeloopster Hanne Claes en judoka Jorre Verstraeten. En ook het klaslokaal Sporza@school opent opnieuw zijn deuren.

Commentatoren

Onze "selectie" die afgevaardigd wordt naar Tokio mag er wezen. Hieronder de commentatoren die vanuit Japan de Olympische Spelen tot bij jou thuis zullen brengen. Atletiek: Kris Meertens & Marc Willems (televisie) en Bert Sterckx (radio)

Zwemmen: Stef Wijnants & Sidney Appelboom (televisie) en Dirk Gerlo (radio)

Baanwielrennen: Renaat Schotte (televisie)

Basketbal: Christophe Vandegoor & Kris Meertens (televisie)

Gymnastiek: Inge Van Meensel & Dirk Van Esser (televisie)

Hockey: Eddy Demarez & Pascal Kina (televisie)

Verschillende sporten worden vanuit Brussel becommentarieerd. Zo ook de tijdrit en wegrit in het wielrennen, met de tandem Michel Wuyts en José De Cauwer bij de mannen en Ruben Van Gucht en Lieselot Delcroix bij de vrouwen. Daarnaast zijn er in de loop van de dag nog heel wat specialisten te gast in de verschillende programma's: sporters en ex-sporters, zoals Hans Van Alphen, Pieter Timmers, Sven Decaesstecker, Evy Van Acker, Michèle George en Dirk Van Tichelt.

Paralympische Spelen (24 augustus-5 september)

Vanaf dinsdag 24 augustus kan je bij Sporza ook de Paralympische Spelen op de voet volgen. De openings- en slotceremonie worden live uitgezonden en er is een dagelijks magazine met uitgebreide samenvattingen, reportages en portretten. Waar mogelijk probeert Sporza ook een aantal wedstrijden met Belgische medaillekandidaten live aan te bieden, in atletiek, tennis en wielrennen.