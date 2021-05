België stuurt een schutter naar Tokio: Jessie Kaps pakt zilver op EK

De weg naar Tokio voor Jessie Kaps liep niet over rozen. Door de coronapandemie zag de Belgische schutster al haar wedstrijden geannuleerd worden, het EK in Osijek was haar eerste wedstrijd in meer dan een jaar.

Op het EK lagen nog 2 olympische tickets klaar in de discipline 10 meter luchtgeweer. In de kwalificaties had ze niet veel overschot: ze plaatste zich als zesde voor de finale met de top 8. Anneke Verheyden overleefde de kwalificaties, ze werd 73e.

In die finale valt er telkens een deelneemster af na een aantal schoten. Jessie Kaps hield het hoofd koel, schoot secuur en eindigde na 24 schoten op plaats 2. Dat was genoeg voor olympische kwalificatie. De Europese titel ging naar Oceanne Muller uit Frankrijk.