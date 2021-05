"Je dwingt de mondmaskerplicht niet af met de matrak of het waterkanon"

Iedereen dicht op elkaar gepakt en een minderheid met mondmaskers: de titelviering van Club Brugge deed heel wat wenkbrauwen fronsen, niet het minst bij de mensen die de voorbije maanden braaf alle regels gevolgd hebben. Waarom lieten de autoriteiten die viering toe en waarom trad de politie vervolgens niet op?

"Voetbal zit in onze genen en een kampioenenviering hoort daarbij", zegt korpschef Dirk Van Nuffel in De Ochtend. "Ik had het natuurlijk ook liever anders gehad, maar je kunt het enthousiasme van de supporters niet tegenhouden. En we wilden dat al zeker niet met geweld doen."

"In Brugge hebben we geen traditie van geweld in het voetbal. Je kunt het niet dragen van een mondmasker ook niet bestrijden met de matrak of het waterkanon. Als we wel offensief hadden opgetreden of we hadden Friese ruiters geplaatst, dan zouden de mensen nog altijd dicht bij elkaar gestaan hebben."

"Je kunt het ook omdraaien: hoe hadden de mensen gereageerd als we De Platse wel hadden opgeveegd? Hoeveel schade was er dan niet geweest? Nu viel dat al bij al nog mee."