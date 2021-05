KV Mechelen kende een seizoen met 2 gezichten. Op de valreep greep het gisteren naast een Europees ticket. Maar de fans zagen dat het goed was en kwamen coach Wouter Vrancken bedanken. Die kon dat appreciëren: "We zijn het seizoen moeilijk begonnen, maar hebben dat helemaal rechtgezet. We zijn jullie steun nooit verloren, merci daarvoor. Dat zullen we nooit vergeten."