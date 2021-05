Vlaams kampioenschap atletiek is succesvol testevent: "Dag en nacht voor gewerkt"

De maatregelen in Lebbeke waren niet min. Alle aanwezigen moesten met hun wagen door een drive-thru om een sneltest te ondergaan. In de loop van de komende week moeten alle aanwezigen een PCR-test ondergaan.

Zo kunnen de onderzoekers nagaan of er besmettingen zijn geweest in Lebbeke. Tijdens de wedstrijd voerde de Karel De Grotehogeschool metingen uit om na te gaan of en waar er zich grote concentraties atleten of toeschouwers bevonden.

"Hier is heel wat lobbywerk aan voorafgegaan", zegt Gery Follens, de voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga (VAL). "Maar met het oog al die testings en wetenschappelijke metingen hebben we groen licht gekregen vanuit de Vlaamse overheid."

De VAL kreeg pas afgelopen maandag groen licht om van de wedstrijd in Lebbeke een testevent te maken. "Daarna is er dag en nacht gewerkt om alle protocollen op punt te krijgen. Ik ben blij om vast te stellen dat alles zo vlot en professioneel is verlopen."