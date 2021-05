Victor Campenaerts: "Onze ploeg wil in leven blijven: dit is een statement"

Zou er iemand Victor Campenaerts deze ritoverwinning misgunnen? Wellicht niet, zeker niet na de manier waarop de uurrecordhouder zijn eerste zege in een grote ronde vandaag geboekt heeft in de Giro. "We hadden echt toegeleefd naar deze dag", was zijn eerste reactie.

"Een geweldige dag", zo opende Victor Campenaerts (29) zijn flashinterview vanop de Sloveens-Italiaanse grens. "We hebben niet de renners voor de bergritten en de komende dagen zijn extreem hard. We wilden all-in gaan en we hebben alles gegeven vanaf de eerste kilometer." "Ook al bij die dramatische start (de koers werd een poos geneutraliseerd na een val), want toen waren we al met de helft van de ploeg weg. Maar bij de herstart deden we het opnieuw met z'n drieën." "Ploegmaats Max (Walscheid) en Lukasz (Wisniowski) vertrouwden me 100 procent. Dat gaf druk, maar ik ben zo blij dat ik het kon afronden."

We wilden vandaag all-in gaan en we hebben alles gegeven vanaf de eerste kilometer. Victor Campenaerts

Qhubeka-Assos heeft nu al 3 ritten gewonnen. "We hebben in 2020 gevochten om te overleven als ploeg en daar zijn we in geslaagd." "We zoeken nu weer een grote sponsor, maar we maken met al deze overwinningen een statement." "We koersen altijd voor een hoger doel (het Afrikaanse fietsproject), maar we willen in leven blijven en we willen levens veranderen met de fiets." Waarna Campenaerts ook nog in het Nederlands mocht afsluiten. "We hebben echt toegeleefd naar deze dag. Ik had aangekondigd dat we deze kans moesten grijpen. We waren agressief en we hebben het afgerond."

"Meer dan 3 biertjes per renner"