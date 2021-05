Toen waren ze nog met 16: Bondscoach snoeit EK-selectie Belgian Cats

Er staat de uitgedunde selectie van de Belgian Cats een drukke periode te wachten. Volgende week staat het internationaal toernooi in Kortrijk op het programma. Daarna trekken ze meteen door naar het Spaanse Cordoba om twee oefenwedstrijden af te werken.

Zo hopen de Belgische vrouwen zich vooral klaar te stomen voor het EK (17-28 juni) in Straatsburg en Valencia, maar ook in mindere mate voor de Olympische Spelen (23 juli-8 augustus) die lonken.

Op het EK nemen de Belgische vrouwen het in de groepsfase op tegen Turkije, Slovenië en Bosnië. De groepswinnaar is zeker van een stek in de kwartfinales. Nummers twee en drie spelen barrages.

In Tokio mogen ze de degens kruisen met Australië (27/7), Puerto Rico (30/7) en China (2/08).